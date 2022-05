Juve e Milan, Gabriel Jesus cambia passo: mossa decisiva

Sono mesi decisivi per il futuro di Gabriel Jesus. Juve e Milan sono sulle tracce dell’attaccante, pronto a compiere la mossa finale

Gabriel Jesus ha bisogno di poche presentazioni, soprattutto dopo l’ultima stagione agli ordini del Manchester City. Se in Premier League, infatti, il brasiliano è fermo a 8 gol e 9 assist, è in Champions League dove ha rubato gli occhi di tutti, siglando 4 reti.

Insomma, parliamo di un calciatore giovane (classe 1997), ma già affermato e sulla scena internazionale ormai da anni. L’ex Palmeiras, di cui anni fa si parlava in ottica Inter, in Italia potrebbe arrivarci qualche tempo dopo, ma stavolta per l’interesse di Juve e Milan. Vi abbiamo parlato in particolare dei rossoneri e dei contatti per portarlo a Milano, probabilmente dopo quella che sarà festa e gioia tricolore. I club italiani, però, non sono soli e dovranno prestare grande attenzione alla concorrenza proveniente dall’estero, in particolare direttamente in Premier League.

Juve e Milan, Gabriel Jesus al bivio: l’Arsenal aspetta la mossa decisiva

L’Arsenal è, infatti, una delle principali pretendenti al bomber e sta avanzando per arrivare al brasiliano. Il bomber piace e lui potrebbe ricambiare l’interessa e in tempi non troppo lunghi. Secondo quanto riporta ‘ESPN’, infatti, i Gunners attendono solo che l’attaccante chieda la cessione per poi concretizzare l’affare. Inoltre, il Manchester City sarebbe ormai entrato nell’ordine di idee di cedere Gabriel Jesus, soprattutto perché il contratto del brasiliano scadrà il 30 giugno 2023 e dunque il rischio è perderlo a zero tra un anno. Insomma, Juve e Milan sperano ma ora l’Arsenal muove passi sempre più concreti, preparando un’offerta, in attesa della mossa decisiva del bomber desiderato.