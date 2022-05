Da Belotti a Bremer, parla Vagnati: “Sono ottimista”

Prima dell’ultima gara della stagione contro la Roma, il responsabile dell’area tecnica del Torino Davide Vagnati ha parlato di Belotti e Bremer

Il Torino chiuderà in anticipo la stagione rispetto alle altre compagini di Serie A. I granata infatti affronteranno la Roma e prima della gara si è espresso così il responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati, intervenuto a ‘DAZN’ soffermandosi in particolare su Belotti e Bremer.

“Non so se Belotti resterà, la prossima settimana ne parleremo. Sono ottimista, nel senso che non c’è ancora stata una decisione definitiva allora bisogna esssere ottimisti. Non voglio espormi, ma non essendoci nulla di definitivo, penso che lui ha cuore granata: credo che le situazioni sono positive” ha dichiarato il dirigente granata.

Così invece su Bremer: “Oggi sarà premiato come miglior difensore della Serie A: un grande riconoscimento per un grande uomo e un grande giocatore. Per lui ci sono state tante telefonate”. Il centrale brasiliano è un nome caldissimo in ottica mercato: Inter, Psg e Juventus sono solo alcuni club sulle sue tracce, ma molto dipende dalle tempistiche.