Si rivede McKennie: le ultime dalla Continassa

McKennie è out dallo scorso febbraio quando, nel corso del derby tra Juventus e Torino, rimediò la frattura del metatarso del piede sinistro

Juventus a Firenze senza Paulo Dybala, ciò significa che quella con la Lazio è stata l’ultima in bianconero per l’argentino, ma forse con Weston McKennie.

Out dallo scorso febbraio, quando nel corso del derby col Torino rimediò la frattura del metatarso del piede sinistro, la mezz’ala statunitense ha svolto quest’oggi l’intero allenamento in gruppo. Dopo la rifinitura di domani, stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Continassa, Allegri e il suo staff valuteranno se convocarlo o meno per l’ultima gara della stagione, quella del ‘Franchi’ contro la Fiorentina di Italiano in corsa per un posto in Europa League.