Assalto a Lewandowski: lo scambio fa fuori Milan e Juve

Lewandowski sempre più lontano dal Bayern Monaco: possibile lo scambio per convincere i bavaresi

Alcuni campionati si sono conclusi da poco, altri stanno per terminare, ma il calciomercato è già in pieno fermento e nomi di grande spessore sono pronti a cambiare maglia. Alcuni affari sono già conclusi, altri da definire, ma gli addii sono pressoché certi. Come quello di Robert Lewandowski, che ha disputato la sua ultima stagione con la maglia del Bayern Monaco.

L’attaccante polacco ha infatti confermato come non rinnoverà il contratto che lo lega ai bavaresi: il suo futuro quindi sarà lontano da Monaco e, con grandissima probabilità, lontano anche dalla Germania. Sulle sue tracce c’è il Barcellona, che sogna in grande e vuole portare un giocatore di grande spessore in terra catalana da regalare a Xavi. La situazione finanziaria però non sorride ai ‘blaugrana’, che saranno costretti con molta probabilità a cedere diversi giocatori per risanare le proprie finanze.

Barcellona, obiettivo Lewandowski: via Depay

Lo sottolinea il ‘Mundo Deportivo’, da sempre vicino all’ambiente Barcellona, che conferma come il netto negativo sia di 451 milioni di euro. Risorse importanti arriveranno dai diritti televisivi, ma il Barcellona sembra costretto a dover lasciar partire pedine importanti, anche contro il volere del tecnico Xavi. Tra coloro che possono finire sul mercato ci sono Dest (che potebbe garantire 30 milioni), Mingueza, il sogno della Juventus Frenkie de Jong, valutato 80 milioni, ma anche Memphis Depay.

In casa Barcellona sono soddisfatti del rendimento dell’olandese, miglior marcatore stagionale, ma il suo contratto in scadenza nel prossimo anno può garantire ai catalani un’ottima plusvalenza, considerando che il giocatore è approdato a zero in Spagna dal Lione. Per questo, riferisce il ‘Mundo Deportivo’, il club iberico sta pensando di inserire Depay come possibile contropartita nell’affare Lewandowski oppure di metterlo sul mercato, per poter ricavare una somma importante dalla sua cessione. Nonostante l’olandese abbia comunque la fiducia di Xavi, non è da escludere un suo addio per finanziare nuovi arrivi. Attenzione in questo senso alla pista italiana: Milan, Inter e Juventus hanno in passato manifestato interesse per l’attaccante olandese, che potrebbe diventare un profilo allettante in particolare per rossoneri e bianconeri. Certo, con il tentativo di scambio con il Bayern tutto rischierebbe di complicarsi.