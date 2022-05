Lewandowski rompe gli indugi: “Ultima partita col Bayern”

Robert Lewandowski rompe gli indugi e fa chiarezza sul proprio futuro: annuncio del bomber polacco

Lo aveva detto Salihamidzic, lo ha confermato lo stesso Lewandowski: tra il bomber e il Bayern Monaco siamo ai titoli di coda.

Anzi, questa è la volontà del calciatore mentre il club continua a mantenere la stessa linea: c’è un contratto fino al 2023. La novità sono le parole di Lewandowski a ‘Sky Germania’ dopo l’ultima partita di campionato contro il Wolfsburg. L’attaccante ha confermato di aver parlato con il direttore sportivo del Bayern: “L’ho informato che la decisione è stata presa: non rinnoverò il mio contratto”.

Lewandowski ora chiede una soluzione che possa far contenti tutti: “Non posso dirlo al 100% ma è probabile che questa sia la mia ultima partita per il Bayern. Ora entrambe le parti devono pensare al futuro. Dobbiamo trovare la soluzione migliore per entrambi. Ho detto a Salihamidzic che se arriva un’offerta, allora dobbiamo pensarci, anche per il club. Bisogna pensare al futuro”.

Calciomercato, Lewandowski annuncia: niente rinnovo

L’annuncio di Lewandowski non arriva a sorpresa visto che da giorni si susseguono le voci su un suo trasferimento al Barcellona. Ora che il bomber polacco è uscito allo scoperto, toccherà alle due società trovare un accordo per rendere possibile il trasferimento. Si parla di un possibile affare da quaranta milioni di euro anche se i blaugrana sperano di poter chiudere per meno. La posizione del polacco potrebbe essere decisiva in tal senso. Intanto c’è la certezza: Lewandowski ha annunciato la volontà di andare via.