La bocciatura è totale: “La Juve prende un giocatore di quarta fascia”

Juventus attivissima sul mercato in questi giorni, ma alcune mosse non convincono gli addetti ai lavori: bocciatura per i bianconeri

Ultimi 90 minuti da disputare in campionato per la Juventus, che però non hanno molto da dire. Società già febbrilmente al lavoro per impostare il mercato per la prossima stagione e arrivare quanto prima a chiudere i colpi necessari per rinforzare la rosa di Allegri.

Il secondo posto di fila, chiaramente, non soddisfa, l’obiettivo è tornare competitivi per lo scudetto ed essere in lotta da subito all’inizio del prossimo campionato. Si va a caccia, in questi giorni, soprattutto di molteplici profili d’esperienza a parametro zero. Come raccontato da Calciomercato.it, dopo il primo summit seguiranno nuovi contatti per Pogba, ma ci sono anche altre situazioni in divenire. Si segue da vicino Perisic che non avrebbe problemi a passare alla Juventus, ma il rinnovo con l’Inter è ancora possibile. In più, sono stati fatti passi avanti concreti per Di Maria. Ma è una campagna acquisti che così impostata non convince tutti, anzi.

Juventus, allarme Pogba: “Rendimento vicino allo zero, dubbi grandissimi”

A ‘Radio Radio’, Furio Focolari esprime seri dubbi soprattutto su Pogba, che negli ultimi tempi non ha mostrato certo il meglio di sé. Ma anche gli altri nomi hanno delle problematiche, a suo avviso. “Il rendimento degli ultimi tre anni di Pogba è da giocatore di terza o quarta fascia – spiega – Dybala nella sua peggior stagione ha fatto 11 gol, il rendimento di Pogba è vicino allo zero. Parlo di rendimento, non di qualità. Non so perché faccia così male. Ho dubbi grandissimi su di lui. Non prenderei comunque un giocatore troppo in là con gli anni, come Perisic o Di Maria“.