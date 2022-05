Milinkovic-Savic alla Juve: l’indizio manda in tilt i tifosi

I tifosi della Juventus scatenati per Milinkovic-Savic: Moggi fa il suo nome e sui social l’affare è dato per fatto

La forza di un nome, anzi in questo caso di un cognome. E’ quello di Milinkovic-Savic che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi della Juventus.

Che il serbo sia un obiettivo di mercato del club bianconero è cosa nota: come raccontato da Calciomercato.it, è stata presentata anche una prima offerta, respinta dalla Lazio che ha fissato in almeno 60 milioni di euro la cifra davanti alla quale sedersi a parlare. Una somma molto elevata che ha spunto la dirigenza della Juventus a fare riflessioni e muoversi anche in direzione di Pogba con l’incontro con l’agente andato in scena nei giorni scorsi.

Ora però per Milinkovic-Savic arriva un indizio che i tifosi bianconeri non si sono lasciati scappare. E’ Luciano Moggi ad aver fatto impazzire il Twitter Juve pubblicando sul proprio account il nome del centrocampista serbo senza aggiungere altro.

Calciomercato Juventus, Moggi fa il nome di Milinkovic-Savic

Il tweet pubblicato da Luciano Moggi non è passato inosservato e i commenti si sono sprecati. In tanti hanno provato a chiedere qualche notizia, altri hanno già dato per bianconero il centrocampista della Lazio, ma c’è anche chi l’ha buttata sullo scherzo facendo riferimento al fratello, portiere del Torino.

Ecco il tweet di Luciano Moggi