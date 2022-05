Juventus, intreccio Perisic ma non solo: altro sgarbo all’Inter

Stagione deludente per la Juventus: la dirigenza bianconera lavora alacremente sul mercato per rinforzare la rosa di Allegri in vista della prossima stagione

La Juventus cambierà molto nel prossimi mercato estivo. Fari puntati su centrocampo e attacco, ma un corposo restyling ci sarà anche nel reparto difensivo.

La ‘Vecchia Signora’ ha salutato dopo 17 anni capitan Chiellini ed è a caccia di un centrale per rimpiazzarlo nella rosa di Allegri. Acerbi è un’opzione al vaglio della dirigenza della Continassa, occhio però anche alla candidatura di Alessio Romagnoli. Corteggiato dalla Lazio, il centrale del Milan è in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha rinnovato ancora il contratto con il ‘Diavolo’.

La Juve ha ottimi uffici con l’agenzia che ne cura gli interessi e stando al ‘Corriere della Sera’ potrebbe essere la sorpresa nel settore arretrato per coprire il vuoto lasciato da un altro mancino come Chiellini.

Calciomercato Juventus, da Romagnoli a Emerson: i rinforzi per la difesa

Oltre al centrale, gli uomini mercato bianconeri cercano rinforzi pure sulle corsie esterne e precisamente sul binario sinistro. Alex Sandro continua a non convincere e sembra arrivato al capolinea della sua esperienza alla Juventus. Cherubini e Arrivabene stanno valutando anche il futuro di Pellegrini e sondano l’Italia e l’Europa per consegnare ad Allegri un puntello affidabile sulla fascia mancina.

Un nome caldo sarebbe sempre quello di Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea ma in prestito nell’ultima stagione al Lione. L’italo-brasiliano è nei pensieri anche dell’Inter, soprattutto se non dovesse rinnovare Ivan Perisic, sul quale peraltro ci sono le attenzioni della stessa Juve. Il blitz di Cherubini a Londra è servito quindi anche per parlare di Emerson con la dirigenza dei ‘Blues’ oltre che di Jorginho. Inoltre, mirino puntato in casa Udinese: piace molto Molina ma anche Udogie, rivelazione della squadra di Cioffi. Un doppio obiettivo per tornare a correre anche a sinistra per la ‘Vecchia Signora’.