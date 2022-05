Allegri torna su un vecchio obiettivo: “La Juventus è in pole”

Calciomercato Juventus: chiamata a rinforzare anche il reparto arretrato. Possibile operazione in Germania, col Borussia Dortmund

Non solo Paul Pogba e Angel Di Maria, ed eventualmente Ivan Perisic se non dovesse rinnovare con l’Inter, la Juventus è a caccia anche di rinforzi per la difesa visto l’addio di capitan Chiellini. Priorità a mancini, non a caso Gabriel dell’Arsenal viene dato davanti a tutti. Ma i bianconeri vengono dati in pole pure per un difensore di piede destro oltre che di grande valore.

Stiamo parlando di Manuel Akanji, 26enne nazionale svizzero in forza al Borussia Dortmund. In forza ma anche in uscita, considerato che in Germania scrivono che il giocatore non è intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Tradotto: i tedeschi sono costretti a cederlo nella prossima sessione estiva di calciomercato per evitare di perderlo a zero fra un anno. Il classe ’95 è corteggiato da club importanti, soprattutto della Premier League inglese, però per l’insider tedesco ‘Funke Sport’ davanti a tutti ci sono proprio i bianconeri, pur non avendo fatto mosse ufficiali per acquistarlo.

Calciomercato Juventus, 30 milioni per Akanji. Ma col Borussia Dortmund i rapporti sono ottimi

Nonostante sia prossimo alla scadenza, il Borussia Dortmund chiede una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro per il cartellino di Akanji. Gli ottimi rapporti tra i due club, come dimostra anche l’affare Emre Can di qualche stagione fa, potrebbero però consentire alla Juve di strappare il centrale difensivo ad un prezzo più conveniente.