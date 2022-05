Il centrocampista argentino è seguito anche da Inter e Juventus e il Psg ha già individuato un potenziale successore

Ormai da diverse stagioni, le vicende di mercato del Psg si intrecciano a doppio filo con quelle delle big italiane. Anche la prossima campagna trasferimenti sembra non potersi sottrarre a questo copione, con diversi nomi destinati ad infiammare l’estate. Bremer, Di Maria, Icardi, Kean, Pogba e Paredes sono solo alcuni dei nomi che coinvolgono la squadra francese e, a turno o contemporaneamente, Inter, Juventus, Milan e Napoli, ma non solo.

A caccia di rinforzi in mediana, ad esempio, bianconeri e nerazzurri hanno messo nel mirino anche a Paredes. Il regista argentino sembra destinato a cambiare aria in estate e un ritorno in Italia viene visto di buon occhio dall’ex Roma. Leonardo e il suo staff sono già entrati nell’ordine di idee di lasciar partire il 27enne di San Justo e la caccia al suo sostituto è partita da mesi. Nelle ultime settimane, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ha scalato molte posizioni la candidatura di un talento brasiliano.

Calciomercato Inter e Juventus, Danilo per il post Paredes

Stiamo parlando di Danilo del Palmeiras. Vincitore di due Copa Libertadores consecutive, il centrocampista 21enne è stato monitorato anche da Juventus e Milan, mentre un anno e mezzo fa fu sottoposto all’attenzione della Roma per 6-8 milioni di euro. Le informazioni in nostro possesso, oltre a confermare un interessamento molto concreto da parte del Psg, parlano di una valutazione iniziale schizzata ora ad almeno 25 milioni di euro. Una cifra importante, giustificata dal recente ritorno di fiamma dell’Arsenal, con il ds Edu primo sponsor del mediano mancino.

Autore di sei gol e due assist in 34 presenze complessive, Danilo sta confermando anche nel primo semestre del 2022 quanto di buono fatto vedere nelle passate stagioni, meritandosi le attenzioni di molti operatori di mercato europei.