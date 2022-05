Ultima chance, nuovo incontro con Mbappe: mossa ‘disperata’

Il futuro di Kylian Mbappe potrebbe decidersi molto presto. Una nuova mossa è in programma proprio oggi e potrebbe cambiare il destino del francese

Kylian Mbappe è uno dei più forti attaccanti sulla scena mondiale. Almeno e sicuramente su questo ci sono pochissimi dubbi, perché il francese, a suon di gol, giocate di alta scuola e dribbling fulminei, ha catturato l’attenzione di tutti e anche del calciomercato.

Il Real Madrid ormai da diversi mesi, se non addirittura da anni, tenta di portarlo in Spagna e senza che ancora sia riuscito a concretizzare il colpo. Ma ormai potrebbe essere solo questione di giorni. Infatti, come vi abbiamo riportato in maniera approfondita, i Blancos stanno stringendo il cerchio per arrivare all’ex Monaco, con la fumata bianca che potrebbe realizzarsi entro il 28 maggio. La volontà del calciatore, ciò che conta in assoluto di più, sembra orientata quindi verso l’addio ai parigini e lo sbarco a Madrid. Ma c’è chi ancora non si è affatto rassegnato a quest’eventualità.

Il PSG prova ancora a trattenere Mbappe: nuovo incontro

Anche noi, negli scorsi giorni, vi abbiamo sottolineato come le valutazioni di Mbappe pendessero ormai verso il bianco Real, ma che comunque il PSG non avesse alcuna intenzione di mollare la presa. E anche dopo gli ultimi aggiornamenti che vedono i Blancos nettamente in vantaggio nelle valutazioni del calciatore, i transalpini sono pronti a giocare le ultime carte pur di trattenerlo. ‘Footmercato’, infatti, rivela che nella giornata di oggi ci sarà un incontro tra i campioni di Francia e l’attaccante. Secondo quanto rivelano in Francia, l’ex Monaco dà importanza prioritaria al progetto sportivo e il PSG vuol mostrare proprio quello al ragazzo. Il giocatore vuole un piano per vincere la Champions League e la squadra di Parigi vuole farlo e, soprattutto, vuole che quel progetto ruoti attorno a Mbappe. Vedremo se quest’ultima mossa sarà quella decisiva per convincere il calciatore a restare o se ormai la strada per Madrid è quella del futuro per il bomber.