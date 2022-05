CM.IT – Mbappé ha deciso: arriva l’annuncio UFFICIALE

Kylian Mbappé ha rivelato di essere quasi pronto a svelare il suo futuro: con il Real Madrid manca solo un dettaglio, ma il PSG rilancia

Ci siamo quasi, la telenovela più seguita del calciomercato mondiale si appresta a vivere le sue puntate finali. A rivelarlo è stato lo stesso protagonista: Kylian Mbappé.

Nel corso della premiazione come ‘Miglior giocatore della Ligue 1‘, l’attaccante francese ha dichiarato: “Non posso dire ancora molto del mio futuro, questo non è il momento giusto, ma la mia decisione è quasi fatta”. Un senso di urgenza che ha portato Mbappé a fissare una deadline: “Annuncerò ufficialmente la mia scelta sul futuro prima di andare in ritiro con la nazionale francese a giugno”. In tutto questo, come raccontato su Calciomercato.it nei mesi scorsi, il Real Madrid e il PSG continuano a lavorare per convincere il Campione del Mondo.

CM.IT | Ottimismo del Real su Mbappé, ma il PSG non molla

Dietro alle parole di Kylian Mbappé, ovviamente, c’è anche il Real Madrid. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it ci sarebbe crescente ottimismo da parte degli spagnoli nei confronti della buona riuscita dell’affare. Le ‘Merengues’ da oltre due anni stanno lavorando per portare a Madrid il classe ’99 più ambito sul Pianeta. Come vi stiamo raccontando da settimane, però, i colpi di scena sono all’ordine del giorno: il PSG sta tentando una rimonta in extremis, per convincerlo a firmare il rinnovo di contratto.

L’ultimo nodo che devono risolvere gli spagnoli prima di poter regalare Mbappé ad Ancelotti è quello legato ai diritti di immagine, ma proprio su questo potrebbero far leva i parigini per trattenere il francese. Insomma, la partita non è ancora chiusa, ma siamo davvero alle battute finali: a breve tutto il mondo conoscerà il futuro di Mbappé ed annunciarlo sarà lui stesso. La sensazione, tuttavia, è che il matrimonio del secolo col Real Madrid sia ad un passo.