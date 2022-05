Juventus, non se ne fa più nulla: arriva la firma sul rinnovo

In casa Juventus sono iniziate le grandi manovre di mercato, una delle operazioni più chiacchierate sfuma: firma imminente sul rinnovo

La stagione dei bianconeri, nonostante ufficialmente manchi ancora una partita, è già finita: anche per questo le manovre di mercato di Federico Cherubini e soci sembrano già essere entrate nel vivo.

Tanti sono i rinforzi chiesti da Massimiliano Allegri, almeno uno per reparto: la volontà è quella di aumentare significativamente il livello tecnico della rosa. Come raccontato su queste pagine, la Juventus procede spedita sul fronte Di Maria e anche la questione rinnovi resta una priorità per la ‘Vecchia Signora’. Un giocatore il cui futuro sembra essere già scritto, inoltre, è Matthijs de Ligt.

Calciomercato Juventus, niente United | De Ligt rinnova

Nella partita contro la Lazio, la Juventus ha salutato Giorgio Chiellini: il capitano lascia dopo 17 anni in bianconero. Un momento ormai inevitabile ed il passaggio di consegne per la leadership decisiva è stato preparato da anni: Matthijs de Ligt sarà il giocatore più importante della retroguardia di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, il Manchester United aveva ipotizzato di consegnare l’olandese a ten Hag, ma si sarebbe scontrato con la volontà del giocatore e del club piemontese.

Come raccontato su Calciomercato.it nei mesi scorsi, Matthijs de Ligt rinnoverà con la Juventus e resterà almeno un altro anno a Torino. Non è da escludere, invece, che al termine della prossima stagione si possa trovare una soluzione in uscita. L’anno prossimo, però, de Ligt difenderà ancora la porta di Szczesny e guiderà i bianconeri verso la risalita: la volontà è quella di tornare subito a trionfare in Italia e in Europa. Nell’incontro andato in scena in settimana con l’entourage di Pogba, infatti, si è parlato anche del rinnovo di contratto dell’olandese.