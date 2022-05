Rinascita Juventus, hanno scelto Leao

La Juventus sogna grandi colpi nel prossimo mercato, la scelta a sorpresa ricade su Leao: il talento del Milan nel mirino

L’annata della Juventus è stata piuttosto deludente agli occhi dei tifosi. Il quarto posto, obiettivo minimo per confermare il piazzamento Champions, non può soddisfare le attese, il ritorno di Allegri nei piani della dirigenza e dei supporters avrebbe dovuto essere il preludio al ritorno alla lotta per il titolo. Ma le cose sono andate diversamente e anzi i bianconeri hanno chiuso senza trofei, venendo sconfitti in finale in Supercoppa e in Coppa Italia dall’Inter. Per tacere del nuovo flop in Champions League.

Ecco perché la Juventus è già attivissima sul mercato, come vi sta raccontando la redazione di Calciomercato.it. Passi avanti concreti per Di Maria e non soltanto, i contatti per Pogba proseguiranno dopo il summit di lunedì. C’è la necessità di acquisti importanti per alzare la qualità della rosa. E anche per dare un segnale ai tifosi, che contro la Lazio hanno pesantemente fischiato il presidente Agnelli, reo tra le altre cose di aver lasciato andare Dybala. Il presidente bianconero deve riguadagnare stima da parte dei supporters e ha bisogno di un grande colpo per farlo.

Juventus, Leao grande suggestione per il rilancio

Nel suo consueto sondaggio agli utenti, Calciomercato.it ha chiesto quale sarebbe l’acquisto in grado di infiammare la tifoseria. Verdetto combattuto, ma alla fine ha prevalso, su Telegram, il milanista Leao. Il portoghese, autore di una stagione da 14 gol e 9 assist, sta esplodendo come top player e può rappresentare, nei pensieri di molti, una mossa azzeccata. Per il rossonero, il 31% dei voti, davanti a Joao Felix con il 28%. Più staccati i vari Gabriel Jesus (20%), Sterling (14%) e Ansu Fati (7%).