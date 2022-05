Non solo Salah: nuovo colpaccio Juventus in Premier

La Juventus è pronta a rivoluzionare la squadra e anche in attacco potrebbero esserci grandi novità. Non solo Salah, ecco un altro grande colpo

La Juventus, dopo i grandi addii, ragiona con sempre più concretezza sul calciomercato, a caccia dei nomi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.

I bianconeri pensano ai nomi più importanti che potrebbero rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. E anche con un occhio all’attacco, nonostante l’arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio. Mohamed Salah è un profilo che da diversi mesi viene accostato e interessa ai bianconeri, ma è solo uno dei tanti big provenienti dalla Premier League e in scadenza a giugno del 2023. Abbiamo approfondito l’argomento oggi nel nostro consueto sondaggio su Twitter.

Scelto Gabriel Jesus per la Juve: non c’è solo Salah

Tra i diversi profili al vaglio per il 2023, i tifosi sembrano avere le idee chiare. Infatti, Gabriel Jesus è nettamente il nome più desiderato tra quelli provenienti dalla Premier tra un anno e a zero. A vincere è stato il brasiliano con il 37% delle preferenze, subito seguito da Mahrez con il 27,8%. In terza e quarta posizione ci sono, invece, Tielemans e Rashford. Una scelta forte, vista anche la presenza di Dusan Vlahovic in rosa, e che non è di certo una bocciatura per il serbo. Anzi, è un attestato di stima non indifferente per Gabriel Jesus che evidentemente piace e non poco ai tifosi italiani e della Vecchia Signora. Su di lui vi abbiamo detto tutto negli ultimi giorni, soprattutto rispetto alle intenzioni e alla presenza del Milan: per ora vi mostriamo i risultati, in attesa che il calciomercato faccia il suo corso.