Porte aperte al ritorno: ora la Juventus lo sa

Un calciatore in orbita Juventus, per la prossima finestra estiva di calciomercato, ha rilasciato un importante annuncio sul proprio futuro

Si prospetta un altro calciomercato movimentato per quanto riguarda i parametri zero. Sono diversi i calciatori importanti che terminano il proprio contratto a fine giugno e sono alla ricerca di nuove esperienza da intraprendere. Su questo fronte, in particolare, si sta rendendo protagonista la Juventus.

A cominciare da Paulo Dybala: la ‘Vecchia Signora’ ha scelto di non rinnovare l’accordo con la Joya e, di conseguenza, separarsi dal calciatore senza ricavare introiti da un’eventuale cessione. Ma i torinesi, dal canto loro, si sono già attivati anche in ottica entrate. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, sono stati fatti passi avanti concreti per Di Maria, anche se non si è ancora giunti alla chiusura dell’operazione. Ormai non è più un segreto, poi, il sogno Paul Pogba per il centrocampo. Sempre sulle nostre pagine, vi abbiamo informato in proposito dicendovi che, dopo l’incontro andato in scena ieri, sono previsti nuovi contatti nelle prossime settimane. Parallelamente ad attacco e mediana, la Juventus lavora sulla retroguardia, visto che dalla prossima stagione sarà costretta a fare a meno di Giorgio Chiellini e serve acquistare un centrale di spessore da piazzare in coppia con de Ligt.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Zagadou sul futuro

Accantonata la pista Rudiger (a un passo dal Real madrid), è stato accostato ai bianconeri Gabriel dell’Arsenal. Nella lista di Cherubini, però, è presente anche un altro nome per la difesa, che stuzzica pure la fantasia del Milan in Serie A. Stiamo parlando di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale francese – classe ’99 – che a breve abbandonerà a zero la nave Borussia Dortmund.

Sia la Juventus che i rossoneri seguono da vicino la vicenda, poiché si tratta chiaramente di un profilo più che appetibile. Ma l’ex PSG è tentato anche da altre soluzioni, tra cui un ritorno in Ligue 1. Lo ha ammesso lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘BeIN Sports’: “Dopo aver concluso la mia avventura aa Dortmund – dice Zagadou -, spero di rimanere in Europa. Vedrò quali opzioni ci sono sul tavolo insieme ai miei agenti. Ritorno in Ligue 1? Certo, mi piacerebbe. Sono andato all’estero molto giovane, perciò mi farebbe bene tornare in Francia“.