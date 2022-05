Croce e delizia per la Juve: nuovo intreccio col Barcellona

La Juventus ha iniziato le grandi manovre di mercato in vista della prossima stagione: nuovo intreccio con il Barcellona

Tutti gli occhi sono a Torino nella giornata di oggi: come raccontato su queste pagine, infatti, tra stasera e domattina andrà in scena l’incontro con l’entourage di Pogba.

Un summit che servirà a chiarire la posizione del francese e che potrebbe aprire ad clamoroso ritorno. Quello che appare evidente, inoltre, è che la principale indicazione di Massimiliano Allegri in sede di mercato sia quella di rinforzare il centrocampo della Juventus. Il ‘Polpo’ non è l’unico profilo vagliato con enorme attenzione dalla dirigenza bianconera, che potrebbe anche tentare di mettere in piedi un nuovo intreccio con il Barcellona.

Calciomercato Juventus, il Barcellona va su Ruben Neves | De Jong ai saluti

Nell’edizione odierna di ‘Sport’ è riportato come il Barcellona abbia messo gli occhi su Ruben Neves per rinforzare il proprio centrocampo e starebbe lavorando all’operazione con Jorge Mendes. L’arrivo del portoghese, poi, sarebbe strettamente collegato all’addio di Frankie de Jong: come detto su queste pagine, anche la Juventus resta interessata all’olandese, pur essendo consapevole delle difficoltà legate all’operazione.

L’intreccio con i catalani, quindi, non è da escludere a prescindere. Ruben Neves, che peraltro è stato accostato anche alla Juventus in passato, potrebbe essere il profilo ideale per la compagine di Xavi: il Wolverhampton, in ogni caso, è una bottega cara e per la buona riuscita della trattativa servirà una mediazione di Mendes. La Juventus, intanto, continua a lavorare su Pogba e anche su Milinkovic-Savic, ma un occhio a de Jong lo tiene sempre ben aperto.