Arthur flop, stavolta la Juventus trova il giusto scambio

La Juventus non si muove solamente per Pogba a centrocampo o Di Maria in attacco: mossa in difesa per l’erede di Chiellini

L’ultima partita casalinga della stagione ha visto due grandi campioni come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala salutare i tifosi: il mercato ora deve dare delle risposte e consegnare nuovi protagonisti a Massimiliano Allegri.

Sostituire uno come il capitano bianconero non sarà un’impresa semplice, perché il centrale azzurro non è solamente un grande difensore ma anche un leader carismatico capace di comprendere il momento della partita e cambiare l’atteggiamento della squadra. La volontà della Juventus, ora, è quella di rinnovare il contratto a Matthijs de Ligt e poi trovargli un nuovo partner difensivo. Le strade del mercato sembrano portare in Premier League.

Calciomercato Juventus, Gabriel per il dopo Chiellini | Scambio con Arthur

L’identikit è bello che pronto: la Juventus cerca un centrale mancino che abbia esperienza internazionale e che possa formare con de Ligt la coppia difensiva del futuro. Un profilo che porta immediatamente a Gabriel Magalhaes. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, l’Arsenal sarebbe entrata nell’ottica di cedere il brasiliano ed i bianconeri potrebbero riproporre il cartellino di Arthur nell’operazione. Come raccontato su queste pagine, infatti, i ‘Gunners’ avevano fatto un tentativo per il centrocampista verdeoro già nel mercato di gennaio.

In estate potrebbe essere proprio l’ex Barcellona la ‘chiave’ per portare a Torino Gabriel e per consegnare, quindi, l’erede di Chiellini a Massimiliano Allegri. Le alternative al centrale ‘esploso’ con il Lille sono prevalentemente due: Milenkovic della Fiorentina e Alessio Romagnoli. Nel summit con l’entourage-Raiola, infatti, i bianconeri avrebbero parlato anche dell’ex centrale della Roma che a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Milan: un parametro zero che rappresenterebbe una soluzione ‘semplice’. In pole position per ereditare il posto lasciato vacante da Chiellini, al momento, ci sarebbe Gabriel Magalhaes.