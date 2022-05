Accordo raggiunto, ecco il primo colpo della Juventus

La Juventus è sempre più vicina al primo colpo estivo: l’intesa sarebbe ormai ad un passo. Le ultime

Sta per entrare nel vivo il calciomercato estivo della Juventus. È infatti previsto al termine del campionato il vertice tra Allegri e la dirigenza per pianificare le mosse estive.

L’obiettivo dei bianconeri è piuttosto chiaro ed è quello di tornare a vincere lo scudetto. Dopo gli addii di Chiellini e Dybala, la dirigenza vuole aggiungere nuovi giocatori esperti e di caratura internazionale. Un profilo che corrisponde perfettamente al nome di Angel Di Maria. Come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa procede e i contatti con l’entourage dell’argentino sono fitti e continui. Nelle ultime ore sarebbe arrivata anche un’importante accelerata del club bianconero per la sua firma a parametro zero. L’argentino, in uscita dal Paris Saint-Germain, sembra sempre più vicino alla Juve.

Calciomercato Juventus, Di Maria sempre più vicino

Secondo quanto riportato da ‘goal.com’, nelle ultime ore si sarebbe registrata un’accelerata decisa e, probabilmente, decisiva. La dirigenza della Juventus ha intenzione di chiudere subito l’arrivo di Di Maria e tutte le strade porterebbero ad un accordo da formalizzare nei prossimi giorni. C’è la volontà del giocatore, che vuole rimanere un anno in Europa per preparare nel migliore dei modi il Mondiale, e quella della società che punta a regalare ad Allegri un profilo di esperienza e grandi qualità tecniche. L’intesa dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni netti.