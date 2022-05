Calciomercato Juventus, via un altro big: intreccio col Milan

Un altro big della Juventus sempre in bilico: possibile addio ai bianconeri e corsa a due in Europa. Tutti i dettagli

È il giorno di Juventus–Lazio e dell’addio dell’Allianz Stadium’ a Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Si chiude un’era in casa bianconera con gli addii dell’attuale capitano e del suo vice nelle gerarchie stagionali. Ma un altro big potrebbe giocare per l’ultima volta a Torino.

La rifondazione della Juventus continua e, oltre a Chiellini e Dybala, altri big potrebbero salutare nel prossimo calciomercato estivo. Spiccano le situazioni di Alex Sandro e Morata: il centravanti spagnolo, in particolare, è ancora di proprietà dell’Atletico Madrid con il club bianconero che non ha ancora deciso sul suo riscatto. “A gennaio c’erano diverse opzioni e ne ho discusso con Allegri, perché era una situazione che mi era già capitata in diverse squadre, non sono un attaccante che gioca fisicamente: ho bisogno di spazio per correre, ma mi ha detto che sarebbe arrivato un altro attaccante e che sarei stato impiegato più dietro e si sono chiuse tutte le porte”. Nelle scorse settimane Morata ha confermato di essere stato ad un passo dal Barcellona. E potrebbe non essere finita.

Juventus, Barcellona e Arsenal su Morata: sfida al Milan per il sostituto

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.com’, Barcellona e Arsenal sono sempre in agguato per Morata. In caso di mancata permanenza a Torino, con la Juve a caccia dello sconto rispetto ai 35 milioni pattuiti per il riscatto definitivo, i due club sarebbero infatti pronti all’assalto in casa Atletico Madrid. Il futuro dello spagnolo è intrecciato anche a quello di Gabriel Jesus, nome più volte accostato alla Juve. Come raccontato da Calciomercato.it, però, il Milan fa sul serio ed è in contatto con l’entourage del brasiliano del Manchester City. Staremo a vedere.