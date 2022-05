Dybala e l’annuncio in diretta: “E’ fatta”

Quella di stasera contro la Lazio sarà l’ultima partita di Dybala allo Stadium da calciatore della Juventus. Il suo futuro dovrebbe essere ancora in Italia

Non solo Chiellini, la gara contro la Lazio di stasera sarà anche l’ultima di Dybala all’Allianz Stadium con la maglia della Juventus. Ieri Dybala ha salutato i tifosi bianconeri e il club dove ha giocato per sette stagioni prima di venir ‘scaricato’. Ricordiamo che la società targata Exor ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno dopo che lo scorso autunno era stata raggiunta un’intesa di massima sui 9-10 milioni a stagione.

Dybala non ha fretta di scegliere la nuova destinazione prediligendo sempre l’estero, abbiamo scritto lo scorso 4 maggio. Le voci sull’Inter continuano però ad essere insistenti, molto più di quelle della Roma di Mourinho, anch’essa sulle tracce dell’argentino.

Calciomercato Juventus, Momblano annuncia Dybala all’Inter

A proposito di approdo in nerazzurro, il giornalista di fede juventina Luca Momblano è uscito allo scoperto ‘Juventibus’ dichiarando che “Dybala all’Inter è fatta al 99,93%“. Staremo a vedere, certo le prossime settimane saranno decisive, quelle della verità. Dybala potrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez, la cui avventura milanese è giunta ormai agli sgoccioli.