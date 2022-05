Inter, colpo di scena Perisic: “È sempre più vicino alla Juve”

Ivan Perisic sta trascinando l’Inter con grandi prestazioni, ma il suo futuro rimane incerto. Le voci sul passaggio alla Juve aumentano

Ivan Perisic è un calciatore destabilizzante nell‘Inter di Simone Inzaghi. L’esterno d’attacco, trasformatosi ormai da un paio di stagioni in laterale da 3-5-2 devastante, è diventato un’arma letale per i nerazzurri.

L’ha dimostrato praticamente sempre nelle ultime uscite. Anche ieri ha dato il suo contributo, ma è impossibile non citare anche la finale di Coppa Italia contro la Juve, in cui è stato decisivo con una doppietta. Le prestazioni sul campo dimostrano quindi attaccamento e amore per la causa nerazzurra, oltre che una condizione fisica straripante. Ma non è l’unico fattore di cui tenere conto. Infatti, il rinnovo di contratto dell’asso croato non è ancora arrivato e ormai manca veramente poco al gong finale, fissato il 30 giugno 2022. Lui intanto l’ha detto senza mezzi termini che i giocatori importanti non si trattano così, subito dopo la vittoria della Coppa Italia. E di acqua sotto i ponti ne è passata ancora, dato che il calciatore negli ultimi giorni è stato accostato a più riprese alla Juve.

Calciomercato, Perisic pronto a tradire l’Inter: annuncio sulla Juventus

Se lo scudetto sta ormai sfuggendo di mano ed è sempre più orientato verso la sponda rossonera di Milano, l’Inter potrebbe subire un altro brutto colpo sul calciomercato. Perisic, infatti, non solo potrebbe non rinnovare il contratto con i nerazzurri, ma potrebbe addirittura passare ai rivali di sempre della Juve. Il croato si integrerebbe alla perfezione nel gioco di Massimiliano Allegri e sarebbe ideale sia in un 4-4-2 che in un 3-5-2. Discorsi ancora prematuri, forse, ma la pista va seguita sul serio. Il giornalista Marcello Chirico, infatti, ha scritto sul suo profilo Twitter che: “Perisic e la Juve sono sempre più vicini”. Messaggio chiaro e senza fraintendimenti: ora l’Inter trema, la Vecchia Signora fa sul serio per centrare un colpo sensazionale per ribaltare gli equilibri in Serie A.