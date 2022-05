Perisic come Dybala, sgarbo Juve: l’Inter adesso trema sul serio

E’ il futuro di Ivan Perisic a tenere banco in casa Inter dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Juventus. Nuovo e sorprendente scenario sul futuro del nazionale croato

Autentico protagonista della stagione nerazzurra, come confermato anche nella magica notte dell’Inter contro la Juventus all’Olimpico nella finale di Coppa Italia.

Ivan Perisic è l’uomo in più dei campioni d’Italia: doppietta decisiva contro i bianconeri e nuovo trofeo in bacheca dopo la Supercoppa. Il nazionale croato si è dimostrato un elemento imprescindibile per la formazione di Simone Inzaghi, ma la situazione sul futuro e il rinnovo di contratto rimane ancora in sospeso. A fine match, ecco la frecciata dell’ex Bayern Monaco alla dirigenza: “Non si aspetta l’ultimo momento per far rinnovare un giocatore importante“, queste le parole che hanno fatto storcere un po’ il naso al club di Suning.

Marotta e Ausilio hanno incassato il messaggio di Perisic, con la situazione rinnovo che rimane aperta e che vivrà di un nuovo capitolo a breve. Nei prossimi giorni è infatti in programma un incontro tra la dirigenza e l’entourage del croato, probabilmente decisivo e da dentro o fuori per il destino dell’esterno sinistro. L’Inter mette sul piatto un biennale da 4,5 milioni di euro a stagione, mentre ‘Ivan il Terribile’ ha avanzato una proposta da 6 milioni. Un prolungamento insomma da big, con la società meneghina che non vuole però spingersi oltre certe cifre.

Calciomercato Inter, si fa sotto la Juventus per Perisic: lo scenario

In caso di fumata nera, quindi, ad approfittarne potrebbe essere qualche altra squadra, anche se al momento sul piatto non sono arrivate offerte concrete per Perisic. Tra queste occhio a un’eventuale offensiva della Juventus, a caccia di profilo di spessore sul binario mancino in grado di completare il tridente con Vlahovic e Chiesa dopo l’addio certificato di Dybala. La ‘Vecchia Signora’ – scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ – già in passato aveva corteggiato il croato e guarderebbe con estrema attenzione gli scenari sul giocatore se dovesse interrompere il matrimonio con l’Inter.

Perisic sarebbe uno dei candidati insieme a Di Maria, al momento in cima alla lista degli uomini mercato bianconeri per rinforzare il reparto offensivo, senza dimenticare le mire su Zaniolo e Raspadori. Un possibile sbarco a Torino del classe ’89, inoltre, darebbe forse una spallata decisiva per il mancato rinnovo in quella posizione di campo di Bernardeschi, anche lui in scadenza a fine stagione. Dopo la corte dell’Inter per Dybala, la Juve è pronta a rispondere con lo ‘sgarbo’ Perisic.