Juventus-Inter non è finita: scintille e tradimento

Manovre di disturbo tra Juventus e Inter in vista del prossimo calciomercato: saluta Inzaghi e va da Allegri

Dopo l’ultima finale di Coppa Italia dello scorso mercoledì sera, almeno per questa stagione Inter e Juventus non dovranno più scontrarsi in campo. Sul mercato, invece, con molta probabilità la prossima estate le loro strade si incroceranno, tra obiettivi comuni e semplici manovre di disturbo.

In quest’ottica, ad esempio, può essere letta la mossa della Juventus in seguito al recente interesse bianconero per Ivan Perisic. L’esterno croato andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e, dopo le parole polemiche sul rinnovo nerazzurro, potrebbe decidere di non accettare l’ultima offerta formulata dal club e lasciare a costo zero.

D’altra parte anche l’Inter da qualche settimana sta lavorando su un calciatore che negli ultimi anni è stato un simbolo della Juventus e che, a differenza di Perisic, ha già deciso di non rinnovare dopo essere stato scaricato dalla dirigenza bianconera. Si tratta di Paulo Dybala, uno dei principali obiettivi a costo zero del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, Perisic spinto alla Juventus

Per questa ragione, abbiamo scelto il ‘tradimento’ come tema del sondaggio di quest’oggi lanciato sul nostro canale telegram. Alla domanda ‘Tradimenti in Serie A: quale cambierebbe maggiormente gli equilibri’, gli utenti di calciomercato.it hanno votato in maggioranza il passaggio di Ivan Perisic alla Juventus al 38%.

Distacco che comunque rimane minimo rispetto alla seconda opzione più votata, vale a dire il trasferimento di Paulo Dybala all’Inter con il 36%. Pochissime speranze di vedere Perisic invece al Milan (12%), o anche Dybala alla Roma (11%) sebbene le recenti voci di mercato tra l’argentino e il club capitolino.