Lewandowski saluta il Bayern: incontro per chiudere col nuovo club

Robert Lewandowski ha salutato i tifosi del Bayern Monaco nell’ultimo match di campionato: incontro col nuovo club, si chiude

In Baviera è la fine di un’era, quella di un grande bomber che ha segnato 344 gol in 374 partite: numeri straordinari a cui, però, i tedeschi dovranno fare a meno a partire dalla prossima stagione.

Dopo l’ultimo match di Bundesliga contro il Wolfsburg, Robert Lewandowski ha salutato con commozione i tifosi e la sensazione è che ormai non ci sia più niente da fare per il rinnovo. Nel futuro dell’attaccante polacco ci sarà una nuova avventura dopo le due straordinarie campagne con Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Incontro imminente per la firma ed il trasferimento al nuovo club.

Calciomercato, Lewandowski va al Barcellona | Incontro imminente

Secondo quanto riportato su ‘Sport’, l’incontro tra la dirigenza blaugrana e quella del Bayern Monaco per discutere del trasferimento di Robert Lewandowski sarebbe imminente. Un affare che dovrebbe chiudersi intorno ai 35/40 milioni di euro e che porterà uno degli attaccanti più dominanti dell’ultimo decennio al servizio di Xavi. La nuova era a Barcellona potrebbe ripartire da ‘Lewa’.

Una notizia che, al suo interno, ne porta in dote almeno un’altra. Il Bayern Monaco, infatti, sarà poi chiamato a sostituire Lewandowski nel proprio attacco e sul mercato potrebbe andare alla caccia di un grande bomber. Per quanto riguarda il polacco, invece, dopo tanta Germania, si prospetta un’avventura in Spagna. Il duello a distanza tra Lewa e Benzema potrebbe essere estremamente affascinante.