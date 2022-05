Intreccio Dybala-Zaniolo: “Quelle cifre non le spende nessuno”

Continua la telenovela sulla prossima destinazione di Paulo Dybala dopo l’addio alla Juventus. Futuro che potrebbe intrecciarsi con quello di Zaniolo

Ultime due partite con la maglia della Juventus per Paulo Dybala, che nella finalissima di Coppa Italia contro l’Inter non è riuscito a mettere in bacheca l’ultimo trofeo con la ‘Vecchia Signora’.

Sulle tracce del numero dieci argentino c’è proprio la società nerazzurra, con il grande estimatore Marotta vigile sugli scenari in merito alla ‘Joya’. In Italia però occhio alle mire anche della Roma per l’ex fantasista del Palermo, che potrebbe quindi restare in Serie A con una maglia diversa rispetto ovviamente a quella della Juve.

Al futuro di Dybala può intrecciarsi quello di Nicolò Zaniolo, da tempo sul taccuino dei bianconeri per sostituire proprio il nazionale albiceleste. La richiesta della Roma è comunque alta per il classe ’99, con il sodalizio capitolino che pretende un assegno da almeno 50 milioni di euro. Potrebbe quindi materializzarsi un nuovo e sorprendete quadro di mercato, con Dybala e Zaniolo insieme a guidare l’attacco della formazione di Mourinho.

Nuovo tridente alla Roma: Dybala con Zaniolo e Abraham

Sul futuro dei due gioielli mancini, in particolare del romanista, è intervenuto Furio Focolari: “Su Zaniolo comincio ad avere dei dubbi, non vale più quelle cifre che sento dire in giro – analizza il giornalista parlando a ‘Radio Radio’ – Chi spende 50 milioni per uno che quest’anno non l’ha presa mai? Non le spende nessuno queste cifre, deve rinascere. Zaniolo va tenuto e aspettato, non ceduto”.

Focolari prosegue la sua analisi: “Il dubbio che possa essere un giocatore che gioca da solo, comincio ad averlo adesso. Quei soldi che la Roma chiede, non glieli dà nessuno. E dovranno tenerlo, meglio così. Sarebbe da vedere insieme ad Abraham e Dybala“.