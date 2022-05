Lukaku, così sì: c’è la formula che accontenta tutti

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da decidere: l’Inter è alla finestra, ma non ci sono soltanto i nerazzurri

Testa al campo, per il mercato c’è tempo. Romelu Lukaku ha chiarito che la sua concentrazione è soltanto sul finale di stagione con la maglia del Chelsea, per il resto poi si vedrà.

Ed il resto è anche il suo futuro, con le voci su un nuovo addio ai Blues che non si fermano. Del resto, l’ex bomber dell’Inter con Tuchel ha vissuto una stagione a dire poco complicata. Spesso in panchina, è riuscito comunque a realizzare quindici gol complessivi, un bottino che però non ha silenziato le critiche. Complice anche la sua intervista di qualche mese fa, in cui non nascondeva il desiderio di tornare all’Inter, il belga è diventato il bersaglio preferito della critica in casa Chelsea. Anche per questo si parla con insistenza di un suo addio a Londra e di pretendenti, nerazzurri a parte, non ne mancano.

Calciomercato Inter, Lukaku-Barcellona: “Prezzo enorme”

C’è il Barcellona che sta cercando un bomber a cui affidare le chiavi dell’attacco della squadra di Xavi. Oltre a Lewandowski, i blaugrana pensano anche a Lukaku ma, come si legge su ‘marca.com’, l’operazione è tutt’altro che semplice. Il problema, neanche a dirlo, è il “prezzo enorme” che si dovrebbe pagare al Chelsea per prendersi l’ex Inter. Un ostacolo che riguarda anche i nerazzurri e che, per l’Inter come per il Barça, ha una sola soluzione: il prestito.

Il quotidiano spagnolo scrive che “sì, potrebbe essere fatto sotto forma di prestito” visto che l’esperienza al Chelsea non sta rendendo felice il calciatore. Una formula che potrebbe star bene anche all’Inter, ma occorrerà vedere quali saranno i piani della nuova proprietà Blues.