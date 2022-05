Juventus a sorpresa: annuncio UFFICIALE inaspettato

La Juventus ha lanciato un indizio ufficiale di mercato decisamente importante

Mentre tanti sono ancora in corsa per i propri obiettivi e devono dare tutto nelle ultime due partite, la Juventus ha praticamente chiuso la sua stagione con la finale di Coppa Italia. La sconfitta con l’Inter ha contribuito ad aggiungere tensione e rabbia, oltre che per l’ennesimo Derby d’Italia perso, per un’annata deludente a dir poco. Come se non bastasse c’è stata anche una coda importante con un confronto acceso in seno alla dirigenza nella notte.

I bianconeri possono ancora teoricamente raggiungere il terzo posto, ma i punti di ritardo sono quattro e il calendario dice Lazio e Fiorentina, entrambe ancora in lotta per l’Europa. Per questo, a bocce ferme, già nei prossimi giorni può andare in scena un confronto per programmare la prossima stagione. Ci sarà bisogno di diversi colpi, Pogba, Milinkovic-Savic, Di Maria e Raspadori sono i nomi principali a cui bisognerà aggiungere dei difensori. E soprattutto c’è la necessità di conoscere il futuro di Alvaro Morata, bloccato a gennaio ma ora sempre più lontano. Lo spagnolo resterebbe a Torino e Allegri sarebbe anche contento di averlo ancora, ma la condizione è che l’Atletico Madrid faccia uno sconto importante sui 35 milioni del riscatto. E fino a questo momento di segnali in questo senso non ce ne sono stati. Per cui è facile pensare che il futuro di Morata sia sempre più in bilico. Anche se la stessa Juventus ha lanciato un possibile indizio contraddittorio.

La Juve presenta la nuova maglia 2022/23: il protagonista è Morata

Pochi minuti fa i bianconeri hanno lanciato sul proprio proprio sito e sui social la nuova maglia home per la stagione 2022/23. Tradizionale, bianca con strisce nere zigrinate, comunque abbastanza classica e non molto diversa dal solito. La direzione per la prima maglia non è mai cambiata, fedele all’originale con qualche concessione magari per la terza divisa. Per questo nessuna sorpresa, in tanti stanno svelando in questo periodo i kit della prossima stagione.

La particolarità della Juve, però, è che per il video di presentazione all’Allianz, pubblicato sui social, è stato scelto proprio Alvaro Morata. Una decisione singolare, dal momento che lo spagnolo non è sostanzialmente un giocatore di proprietà della Juventus e anzi il suo futuro – come spiegavamo – è tutt’altro che scontato e legato al bianconero. L’associazione, quindi, viene naturale e potrebbe nascondere magari qualcosa in ottica mercato su una possibile permanenza, piuttosto inaspettata, di Morata.