Nuovo incontro e bomba Milan: il mister vuole l’addio

Si alimentano le speranze del Milan per un colpo da sogno e che potrebbe rinforzare notevolmente la rosa di Stefano Pioli

Il Milan ha ben altri pensieri in questo momento, com’è giusto che sia. C’è uno scudetto da conquistare e con solo due partite rimaste, da vincere, per alzare quella coppa al cielo.

Due appuntamenti che i rossoneri non possono fallire, ma che per forza di cose cambiano i programmi anche in ottica calciomercato. Vincere il titolo darebbe nuova linfa, nuove possibilità di spesa anche, soprattutto se poi Investcorp dovesse davvero subentrare alla guida della società. Un nome sicuramente sul taccuino rossonero è quello di Marco Asensio. Ve ne abbiamo parlato a più riprese e spiegando perché il colpo è possibile. Il trequartista ha delle qualità indiscutibili, è un classe 1996 e con il Real Madrid ha già lasciato il segno in più occasioni – basti chiedere ad Allegri e alla Juventus per crederci -. Nonostante ciò, non ha mai realmente conquistato un posto da titolare nelle gerarchie dei Blancos e ora la situazione sembra essere sempre più difficile da sbrogliare.

Il Milan punta Asensio: ora Ancelotti vota per l’addio

Il contratto di Asensio con il Real scadrà a giugno 2023 e ancora le possibilità di rinnovo non sono del tutto svanite, anzi. Secondo quanto riporta ‘defensa central’, infatti, è previsto ed è già stato programmato tra Mendes e Florentino Perez che deciderà il futuro del calciatore e quindi il suo possibile prolungamento.

Il Milan resta alla finestra, ma anche con una speranza in più. Carlo Ancelotti avrà un peso importante per il futuro di Asensio e soprattutto ce l’ha al Real Madrid nei momenti in cui bisogna decidere, dopo una stagione da sogno. Il tecnico non sarebbe tanto soddisfatto del rendimento del trequartista, soprattutto quando l’ha scelto nelle partite più pesanti, contro il Manchester City, ad esempio. Questo sarebbe un ulteriore indizio per l’addio del calciatore e il Milan non può che esserne felice.