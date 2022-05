Inter, con Perisic è finita davvero: “Se salta, è un colpo di scena”

Il futuro di Ivan Perisic è argomento caldissimo nelle ultime ore. Il croato ora è vicinissimo all’addio e avrebbe già l’accordo con il nuovo club

La gioia e poi l’addio. Questo è quello che potrebbe succedere presto a Ivan Perisic, anzi che sta già succedendo. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto al termine della stagione.

Le trattative con l’Inter vanno avanti da tempo, ragionando su un biennale da 4-4,5 milioni a stagione. Giuseppe Marotta prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus si era detto fiducioso rispetto alla fumata bianca. Poi è stato lo stesso Perisic nel post-partita e dopo un match assolutamente straordinario e la doppietta a far calare il gelo, aprendo all’addio e non senza polemiche. Ora arriva un nuovo annuncio sul futuro dell’esterno croato: a questo punto, un addio all’Inter è sempre più concreto.

Perisic dice addio all’Inter: “Accordo con il Chelsea”

Stamattina erano circolate diverse voci su un possibile passaggio di Perisic alla Juventus, per un tradimento clamoroso. Ora arriva un annuncio importante, forse definitivo. Il giornalista Sandro Sabatini, ai microfoni di ‘SportMediaset’ ha detto: “Il Chelsea ha un accordo già formalizzato con Perisic: è chiaro che mancano le visite mediche, i dettagli, ma se Perisic non dovesse poi andare al Chelsea sarebbe già un colpo di scena. La notizia del giorno è che Perisic è molto vicino al Chelsea”. Vedremo se ci sarà una reazione da parte dell’Inter che rischia di vedere andar via all’ultimo momento e a parametro zero un calciatore importantissimo per Simone Inzaghi e tra i migliori della stagione.