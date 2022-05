Sogno infranto per Juve e Inter: ora si è inserito anche il PSG

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi anche sul mercato: questa volta, però, rischia di essere il PSG ad uscire vincitrice

La finale di Coppa Italia ha rispettato il desiderio di spettacolo dei tifosi, sfoderando un match da sei reti in 120′: protagoniste sul campo, Juventus e Inter si apprestano a sfidarsi anche sul mercato.

La stagione dei bianconeri è ufficialmente terminata con zero titoli, per la prima volta negli ultimi undici anni. La ‘Vecchia Signora’ per tornare ad essere vincente in Italia si affiderà ad un mercato estivo che si prospetta scoppiettante, mentre i nerazzurri dovranno rispondere con un mercato oculato per mantenere lo status raggiunto negli ultimi anni. Entrambe le società, poi, per la difesa hanno messo gli occhi su Gleison Bremer. Il più grande pericolo per il brasiliano, però, sembra essere la concorrenza estera.

Calciomercato Inter e Juventus, ‘paura’ per Bremer | Il PSG ora fa sul serio

Gleison Bremer ha disputato una stagione mostruosa in Serie A, dominando tutti i grandi attaccanti presenti nel campionato italiano e dando la sensazione di essere pronto per una big. In estate, dopo il rinnovo con il Torino, l’accordo con Urbano Cairo potrebbe prevedere un addio in caso di grande offerta. Come raccontato spesso su queste pagine, poi, Juventus e Inter hanno ‘addocchiato’ il centrale granata per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. La concorrenza per il brasiliano, però, sembra essere davvero agguerrita.

Secondo quanto riportato da ‘RMCSport’, infatti, anche il PSG avrebbe rotto gli indugi e ora starebbe lavorando per portare Bremer sotto la ‘Tour Eiffel’. A rovinare i piani delle italiane, potrebbero essere sempre i parigini. Come raccontato su Calciomercato.it nella giornata di oggi, il PSG sta dando l’assalto a Paul Pogba: anche il francese è un’obiettivo dei bianconeri e dei nerazzurri. Il club transalpino rischia di essere il più grande ‘bastone tra le ruote’ per Juventus e Inter nel prossimo mercato.