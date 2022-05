Scelta fatta per Dybala: resta in Serie A, destinazione choc

Paulo Dybala è al centro di un vero e proprio rebus sul calciomercato, dopo l’addio ormai chiaro alla Juventus. Ecco la scelta per la Joya

Uno con le qualità tecniche di Paulo Dybala non si trova facilmente e spicca, soprattutto in questa Serie A. E la Joya, però, paradossalmente si ritroverà senza contratto al termine della stagione, dopo che la Juve ha scelto di non prolungare la sua permanenza.

Per questo motivo, tra presente e futuro, ancora diversi dubbi dovranno essere sciolti. In primis, quello sulla squadra che riuscirà a ingaggiare l’argentino, in mezzo a tanta concorrenza. Si parla molto dell‘Inter e da diverse settimane, con Giuseppe Marotta che da sempre è uno dei suoi più grandi estimatori. Non è l’unica italiana a essere in fila per al Joya: c’è la Roma e sulla CMIT TV se ne parla da tempo e con aggiornamenti costanti, anche nelle ultime ore. E poi occhio all’ipotesi estera, con l’agente dell’argentino che sta sondando il mercato alla ricerca di opzioni in Spagna e in Inghilterra.

Continua il rebus Dybala: la ‘scelta’ è caduta sull’Inter

Insomma, ancora non sembra esserci luce e la fumata bianca per Dybala e il suo prossimo club non è vicina, almeno ad oggi. C’è una stagione da concludere e poi sarà tempo di scelte. Oggi, una scelta l’hanno presa gli utenti di Calciomercato.it attraverso il canale Telegram.

Come potete notare, abbiamo chiesto loro sotto forma di sondaggio, tra tutte le soluzioni papabili per il futuro della Joya, quale preferissero. Con il 24% dei consensi ha vinto l’Inter, subito a seguire la Premier League con il 21% e la Roma con il 18%. Molto più staccate le piste Milan e Napoli. Insomma, i nerazzurri hanno prevalso nelle valutazioni degli utenti, subito dopo la vittoria in Coppa Italia della Beneamata e in vista di un calciomercato pronto a diventare incandescente proprio attorno al nome di Dybala.