Offerta choc e addio Napoli: l’annuncio di Osimhen

Nella stagione giunta ormai agli sgoccioli Osimhen ha messo a segno 17 gol. Il contratto del nigeriano col Napoli scade a giugno 2025

“Siamo più delusi dei tifosi per non aver lottato fino alla fine per lo Scudetto”. Lo ha detto Victor Osimhen a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.

“A loro voglio dire che il prossimo lotteremo ancora per il titolo – ha aggiunto il centravanti nigeriano che indirettamente spegne le voci di un suo possibile addio al Napoli in estate – Dovevamo reagire alle sconfitte, ma ci riproveremo“. Come spiegato da Calciomercato.it, per strapparlo agli azzurri servirebbe però una proposta a tre cifre, da 100 milioni di euro a salire.

Autore di 17 gol in questa stagione ormai agli sgoccioli, il classe ’98 di Lagos ha speso belle parole su Spalletti finito nel mirino di una parte dei tifosi partenopei: “Devo ringraziarlo tanto, mi ha aiutato tanto nella mia crescita. Mi parla sempre dopo gli allenamenti, è un tecnico di altissimo livello, spero di poter lavorare con lui ancora per tanti anni”.

Elogi pure per capitan Insigne, che domenica col Genoa giocherà l’ultima al ‘Maradona’ prima del trasloco in Canada: “Lorenzo è un ragazzo splendido, ho avuto modo di frequentarlo anche fuori dal campo ed è una persona piacevole. Per lui è stato difficile lasciare un club che lo reputa una leggenda. Domenica i tifosi creeranno un’atmosfera speciale per lui, si emozionerà sicuramente. Non posso che augurargli il meglio”.