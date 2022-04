CM.IT | Manovre inglesi per Osimhen ma serve un’offerta a tre cifre

Tiene banco il futuro di Osimhen in casa Napoli, con l’Arsenal alla finestra. Le ultime

Il presente dice caos, il futuro invece rivoluzione sul mercato. Dopo la clamorosa rimonta subita ad Empoli, il Napoli è alle prese con un momento molto delicato in cui non mancano le riflessioni sul futuro di Osimhen, che ha corteggiatrici soprattutto in Premier League.

Gli intermediari sono al lavoro, a gennaio il Newcastle ha tentato il doppio assalto per Osimhen e Fabian Ruiz, respinto sia dal club che dagli stessi calciatori che avevano la volontà di completare la stagione nel Napoli. Lo scenario potrebbe essere diverso anche perché per Osimhen potrebbero arrivare delle proposte di altri club come il Manchester United e lo stesso Arsenal, che combatte con il Tottenham di Conte per il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. L’Arsenal in attacco potrebbe fare un grande colpo, Lacazette è in scadenza di contratto e andrà via, mentre Aubameyang dovrebbe essere riscattato dal Barcellona. Il Napoli va verso una rivoluzione: De Laurentiis per la prossima stagione dovrà portare avanti un programma di ridimensionamento, c’è la tentazione di valutare anche delle offerte veramente importanti per Osimhen.

Il Napoli ci pensa solo al cospetto di una proposta a tre cifre, di 100 milioni di euro o addirittura superiore. È presto per capire se arriverà la proposta indecente ma le manovre sono iniziate.