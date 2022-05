Lewandowski lascia il Bayern Monaco: decisione presa e addio a zero

Roberto Lewandowski potrebbe cambiare presto squadra: avrebbe già comunicato la sua decisione al Bayern Monaco

Dopo otto stagioni e 343 reti in 374 presenze, Robert Lewandowski potrebbe dire addio al Bayern Monaco: una decisione che sarebbe già stata presa.

Secondo quanto rivelato da ‘Bild’, infatti, l’attaccante polacco avrebbe già comunicato ai bavaresi la propria volontà di non rinnovare il contratto (in scadenza il 30 giugno 2023) e di cambiare maglia in estate. Una decisione storica che, in ogni caso, avrà un impatto notevole sulla prossima stagione: Lewandowski, peraltro, avrebbe già un club in mente.

Calciomercato, Lewandowski lascia il Bayern | Barcellona nel futuro

L’addio al Bayern Monaco di Robert Lewandowski rischia di essere sempre più vicino. I bavaresi perderanno una delle loro più grandiose certezze, con Nagelsmann che dovrà trovare una nuova prima punta per guidare il proprio attacco. Nel futuro dell’attaccante polacco, invece, potrebbe esserci il Barcellona di Xavi: i catalani stanno mettendo insieme un mercato di stelle tramite colpi a parametro zero e affari a prezzo di saldo.

Nonostante manchi ancora un anno alla scadenza del contratto, Lewandowski vorrebbe cambiare aria già nel prossimo mercato estivo. Il Barcellona avrebbe fiutato l’affare e starebbe valutando un’offerta da presentare ai bavaresi nelle prossime settimane. Il Bayern Monaco vorrebbe incassare una cifra vicina ai 30/40 milioni di euro, che rappresenterebbero una plusvalenza secca avendolo preso a ‘zero’ dal Borussia Dortmund. Tutto è ancora aperto, ma la volontà di Lewa sarebbe chiara: una nuova maglia in estate.