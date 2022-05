Reazione immediata della Juve: 10 milioni all’anno e colpo deluxe

La Juventus si tuffa sul mercato dopo la delusione della Coppa Italia e una stagione senza trofei. Spunta l’offerta

Si concluderà senza trofei la stagione della Juventus, la prima di Massimiliano Allegri al ritorno sulla panchina bianconera.

Non accadeva da più di dieci anni, e nel post partita l’allenatore ha subito fissato l’obiettivo per la prossima stagione: tornare a vincere e competere per lo scudetto. Come noto, la dirigenza bianconera è già al lavoro sul calciomercato e tra i sogni dei tifosi c’è anche il ritorno di Paul Pogba. Il francese ha recentemente parlato così del suo futuro: “In Nazionale gioco e conosco il mio ruolo. Sento la fiducia dell’allenatore, dei compagni e sento la differenza con il Manchester, perché è difficile quando si cambia spesso posizione, sistema di gioco o partner. Al Manchester United ho davvero un ruolo? Faccio la domanda e non ho la risposta. Devo essere onesto, le ultime cinque stagioni non mi soddisfano, ma davvero per niente. Quest’anno non vinceremo ancora niente. Che sia con il Manchester o in un altro club, io voglio vincere trofei”. Parole di un addio che sembra ormai scritto.

Calciomercato Juventus, l’offerta per il ritorno di Pogba

Secondo quanto ci risulta e vi abbiamo riportato nelle ultime ore, il Psg è pronto all’assalto finale per il centrocampista. Dall’Inghilterra, però, emergono anche informazioni differenti. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mirror’, la Juventus avrebbe presentato a Pogba un’offerta da circa 9,5 milioni a stagione più bonus alla firma. I bianconeri, riferisce il tabloid, sarebbero i favoriti nella corsa al centrocampista francese, che lascerà il Manchester United a parametro zero al termine della stagione. Si attendono ora conferme.