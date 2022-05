Il messaggio d’amore dopo la sconfitta: porte aperte alla permanenza

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia arriva il messaggio d’amore sui social: segnali che aprono alla permanenza

Con la sconfitta in finale di Coppa Italia, la Juventus ha concluso la stagione senza alcun titolo vinto. Doveva essere l’anno del ritorno ai grandi vertici sotto la guida di Massimiliano Allegri, i risultati invece sono stati alquanto deludenti. Il quarto posto conquistato con largo anticipo non può certamente bastare. La società bianconera guarda dunque alla prossima stagione, che non vedrà nelle fila bianconere Paulo Dybala e Giorgio Chiellini.

Oltre a loro però potrebbe non esserci neppure Alvaro Morata. Il prestito dell’attaccante spagnolo terminerà alla fine della stagione. Il giocatore non rientra nei piani dell’Atletico Madrid, la pista Barcellona non è da escludere, ma la Juventus non sta abbandonando l’ipotesi riscatto, non però alle cifre inizialmente pattuite. La società sta ancora valutando e nella seconda metà di aprile erano previsti approfondimenti sulla questione Morata.

Nel frattempo il giocatore si è affidato ai social dopo la finale di Coppa Italia. Social dove Morata ha espresso parole d’amore per la maglia e la società bianconera. Su Instagram l’attaccante spagnolo ha infatti postato alcune foto dopo la partita di ieri, accompagnate dal messaggio: “En la victoria te quiero, pero en la derrota te AMO. Forza Juve!”. Un segno come il legame con il club resti davvero forte. Chissà dunque che il giocatore spagnolo non prema per restare a Torino. Molto, se non tutto, dipende però dalla disponibilità e dalla volontà del club bianconero e capire quanto la Juve sia disposta ad investire su Morata.