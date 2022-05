Svolta improvvisa, quaranta milioni: arriva Lewandowski

La società cambia idea: Lewandowski può andare via per quaranta milioni di euro, la svolta improvvisa

Non sarà Erling Haaland l’unico grande colpo di mercato dell’estate 2022. Si preannuncia una sessione pirotecnica visto che pronti a cambiare maglia ci sono i bomber più importanti d’Europa.

Mbappe, ad esempio, per il quale Real e Psg si stanno sfidando a colpi di rilanci, o Dybala che è alla ricerca di una nuova squadra dopo l’addio alla Juventus. Una lista che contempla anche un altro pezzo da novanta: Robert Lewandowski. In scadenza di contratto nel 2023 con il Bayern Monaco, il bomber polacco è da tempo al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero obiettivo principale del Barcellona per la prossima stagione.

Finora la volontà del club catalano si è scontrata con quella del Bayern Monaco che ha sempre negato la possibilità di cedere Lewandowski. Ora però le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Barcellona, via libera alla cessione di Lewandowski

E’ la ‘Bild’ a parlare della possibile svolta per Lewandowski proveniente da Monaco di Baviera. Come racconta il quotidiano tedesco, il Bayern starebbe riflettendo sull’opportunità di cedere l’attaccante polacco. Un cambio di fronte che, secondo la dirigenza tedesca, potrebbe portare dei benefici anche dal punto di vista tecnico e di atmosfera all’interno dello spogliatoio.

Il tutto se arrivasse però l’offerta giusta ed infatti a Monaco hanno già fissato il prezzo per l’addio di Lewandowski: servono 35-40 milioni di euro per prendersi il bomber, accostato in passato anche a Inter e Juventus. Ora c’è il Barcellona che già sa la cifra da spendere per prendersi il 33enne.