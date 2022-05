Ora lo vogliono tutti: nuova insidia per Juve e Milan

Juve e Milan vanno a caccia di un talento molto interessante sul calciomercato. Le due big, però, non sono sole: ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato ci regala continui colpi di scena e ribaltoni all’improvviso. Ancor di più quando siamo a maggio e con una stagione ancora da decidere, anzi che si sta avviando verso i suoi appuntamenti decisivi.

Stasera andrà in scena la finale di Coppa Italia contro l’Inter ma poi, comunque vada, la Juve potrà concentrarsi sul calciomercato e sui possibili colpi all’orizzonte per Massimiliano Allegri. I bianconeri ha scritto sui loro taccuini il nome di Enzo Fernandez. Si tratta di un centrocampista classe 2001, il cui avvenire si preannuncia più che roseo. Ha già messo al segno con la maglia del River Plate, in questa stagione, sei gol e cinque assist. Neanche a dirlo, la qualità è al primo posto, ma si tratta di un profilo completo e che potrebbe far comodo a molti. Anche al Milan che, come vi abbiamo riportato seguendo le voci dalla Spagna, potrebbe bruciare i rivali bianconeri. Non sono, però, gli unici club che hanno messo gli occhi sul talento.

Juve e Milan non sono sole: il Benfica piomba su Fernandez

Oggi dal Portogallo arriva una notizia decisamente importante nelle gerarchie per il calciatore. Il Benfica, infatti, secondo quanto riporta ‘Record’, sta pensando seriamente di ingaggiare Enzo Fernandez nelle prossime settimane. Anche qui parliamo di un club che di talenti ne sforna e ne tratta molti e quindi di un’insidia di primo livello per le ambizioni di Juve e Milan. Intanto il campo, tra Coppa Italia e scudetto, ma poi sarà anche il tempo di Enzo Fernandez e del suo futuro.