Inzaghi scatena il putiferio sui social: “Non ha alcun senso, ecco il colpevole”

Il nome di Simone Inzaghi sta dividendo non poco i tifosi sui social nelle ultime ore. I supporters, però, hanno individuato un altro colpevole

L’Inter si avvicina al finale di stagione e con tanti obiettivi ancora in ballo. I nerazzurri, infatti, hanno tra due giorni una finale di Coppa Italia contro la Juventus e fino alla fine proveranno a confermarsi campioni d’Italia, ma con il Milan ormai lanciato verso lo scudetto.

In attesa delle prossime due settimane, che potrebbero regalare grandi gioie o grandi dolori alla Beneamata, in molti valutano già la stagione di Simone Inzaghi. Se non dovesse arrivare il titolo al primo anno comunque in molti non resterebbero delusi, almeno non tanto da giustificare l’esonero del tecnico ex Lazio.

Inzaghi in tendenza sui social: cosa ne pensano i tifosi dell’Inter

Simone Inzaghi? Assolto. Almeno per il momento. Sono una marea i tweet dei tifosi dell’Inter – e non solo – per l’allenatore che oggi è in tendenza sui social. In caso di mancato scudetto, si è parlato a più riprese di possibile addio a fine anno. In realtà, Giuseppe Marotta l’ha sempre confermato, a parole, e nel nostro sondaggio, di recente, i tifosi avevano già fatto capire che comunque Inzaghi non avrebbe meritato l’esonero. Oggi ne abbiamo ulteriore conferma, dato che difendono il mister e se la prendono più che altro con la società, in particolare Steven Zhang. C’è anche chi si avventura in un paragone con Antonio Conte. Di seguito diversi post su questa scia.

La cosa che non ha alcun senso è chiedere la testa di Inzaghi.

Capisco chiedere quella di Zhang, ma quella di Inzaghi proprio no. — pap1pap (@pap1pap) May 8, 2022

Inzaghi non ha colpe e innanzitutto il nostro attacco non lo scambierei mai con quello del Milan , vecchio e stantio. Lautaro sta facendo il suo record stagionale , Dzeko anche a mezzo servizio fa assist, nessuno ha la tecnica di Sanchez.. https://t.co/7bn55StxuF — Silvia ACCORSI (@AccorsiSilvia) May 9, 2022

No ma a Inzaghi non va detto nulla stagione stellare dell’Inter nonostante l’estate di ridimensionamento .

Li la colpa la do alla società che dopo anni non si decide a cambiare il reparto di porta e ha costretto Simone a giocare com radu ,

GRAZIE ZHANG 🖤💙 — Proctor (@PROCTOR241) May 9, 2022

Ottima analisi, mi piace. Solo una cosa: Inzaghi>Conte, dal momento che ha saputo giocare anche meglio (le statistiche sono lì a dirlo). Però anche Inzaghi<Conte, perché l’eventuale downgrade mentale, che c’è, un po’ è figlio dell’allenatore. Ciò detto per me promosso alla grande — Mc (@Marcoatema) May 9, 2022

Inzaghi ha fatto quello che doveva fare , c’è poco da criticare… — Saverio (@Saverio_1974) May 9, 2022

Nessun fallimento, Inzaghi deve restare. Però nulla mi toglie dalla mente che con Conte, con questa squadra, avremmo vinto ancora lo scudetto. Ovviamente spero che lo si vinca lo stesso, ma è durissima. — Mauro Reali (@realimauro) May 9, 2022