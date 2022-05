Dybala, colpo di scena clamoroso: “Ci ripensano”

Paulo Dybala alle ultime gare con la maglia della Juventus e verso l’Inter: il grande ex però apre a scenari a sorpresa

Un gran gol contro il Genoa, che non è bastato alla Juventus per vincere la partita, anche perché il bis gli è stato negato dal palo. Paulo Dybala ha messo a referto una delle migliori prestazioni stagionali e si candida da protagonista per la finale di Coppa Italia.

Anche da lui, passano le chances dei bianconeri di chiudere la stagione alzando almeno un trofeo. Un appuntamento fondamentale per il club piemontese. La ‘Joya’ vuole lasciare il segno, concretizzando il sorpasso a Roberto Baggio come marcatore nella storia della Juventus (al momento, pari a quota 115) prima di dire addio. Con un futuro tutto da definire e che potrebbe vederlo proprio ai rivali di sempre. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter è in vantaggio, ma Dybala temporeggia e attende soluzioni anche dall’estero prima di decidere. Ma potrebbe esserci anche un ulteriore scenario a sorpresa, almeno stando all’idea di un grande ex.

Dybala-Juventus, per il grande ex non è ancora finita

Marco Tardelli, alla ‘Gazzetta dello Sport’, elogia Dybala e non si sente di escludere un clamoroso ribaltone. “E’ il giocatore più in forma dei bianconeri in questo momento, sta facendo quello che gli si chiede pur non essendo brillantissimo – spiega – E se lui e la Juventus ci ripensassero? Gli auguro comunque di firmare per la squadra migliore per il suo futuro. Se andasse all’Inter non sarebbe comunque un tradimento, nel calcio di oggi è un concetto che non esiste”. Tardelli poi difende Allegri dalle critiche: “Sono sempre stato un allegriano, ora che non vince sembra sia tutta colpa sua. E’ questione di giocatori e non di allenatore. Non è una rosa mediocre quella della Juventus ma ci sono cose che non funzionano”.