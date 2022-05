Barella-Inter, oltre al danno la beffa: episodio virale anche in Inghilterra

Nicolò Barella è protagonista con l’Inter in un finale di stagione al cardiopalma. Il centrocampista diventa virale sui social

Nicolò Barella è per forza di cose uno degli uomini più rappresentativi di un’Inter che ancora crede nello scudetto e nella vittoria della Coppa Italia, in finale contro la Juventus.

In tal senso, la partita contro l’Empoli rappresentava uno snodo cruciale per alimentare le ambizioni di primo posto. E non era iniziata proprio bene, anzi. Il doppio vantaggio toscano poi è stato rimontato dai nerazzurri e con qualche occasione importante anche per Barella. Il centrocampista, però, è diventato virale per un gesto che molti avranno notato anche in diretta. Ve l’abbiamo raccontato anche noi: prima il rigore revocato per un intervento totalmente sul pallone, poi però, qualche minuto dopo, il centrocampista sardo finisce a terra per una spinta sulla schiena di Bandinelli. Episodio dubbio e che scatena anche le ire del pubblico, ma Barella appena sente il tocco sulla schiena accentua decisamente la caduta, tanto che l’esito è una sorta di capriola.

Barella vola a terra in Inter-Empoli: episodio virale sui social

Il mondo dei social ovviamente non poteva restare a guardare, anzi si sta facendo sentire non poco su quanto successo. In Italia questa mattina il cognome del centrocampista è in tendenza, ma non solo. Nelle ultime ore, se n’è parlato tantissimo anche in Inghilterra dove molti utenti hanno preso di mira il suo ‘volo’ con gif o tweet ironici. Ve ne proponiamo alcuni in tendenza su Twitter di seguito, in Italia e in Uk.

Spinta leggera vanno a scuola da qualcuno dell’Inter o da qualcun altro, ma forse acerbi……❤️🖤❤️🖤 barella con leggera spinta fa perfino una capriola vorrei farla anch’io 🤔🤔🤔🤔 — Maria Rosa (@marirotesolin) May 8, 2022

Ultimamente barella ha preso lezioni da cuadrado — El pulio 93 (@tiziii93) May 8, 2022