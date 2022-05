Bonus alla firma e 5 milioni d’ingaggio: affare chiuso per la Juve

La Juventus intenzionata a intervenire massicciamente sul mercato la prossima estate. Un colpo sarebbe in dirittura d’arrivo per la ‘Vecchia Signora’

Giovani ma anche uomini d’esperienza per dare ulteriore linfa alla Juventus dopo una stagione con tante ombre e poche luci.

La dirigenza della Continassa si prepara a una massiccia campagna acquisti la prossima estate per rinforzare adeguatamente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che punta deciso a ritornare a lottare per lo scudetto e rientrare nell’élite del calcio europeo in Champions League. Non solo quindi profili ‘green’ e di prospettiva, ma anche gente con un pedigree consolidato soprattutto nel reparto di centrocampo, spesso in sofferenza nelle ultime stagioni.

Sfruttando ovviamente le occasioni che presenta il mercato e una di queste, oltre a Di Maria, è rappresentata da Nemanja Matic. Il serbo e connazionale di Vlahovic non farà valere l’opzione di rinnovo (rinunciando agli oltre 6 milioni d’ingaggio) con il Manchester United e lascerà a parametro zero i ‘Red Devils’ al termine della Premier League. Desideroso di provare una nuova esperienza e di chiudere il capitolo all’Old Trafford dopo le ultime schermaglie con ambiente e dirigenza.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: Matic a un passo dai bianconeri

La Juve avrebbe così colto l’occasione al balzo e sarebbe vicina a chiudere l’ingaggio del 33enne centrocampista come riporta Oltremanica il ‘Daily Star’. Il sodalizio bianconero metterà sul piatto un bonus alla firma vicino ai 12 milioni di euro, offrendo inoltre all’esperto giocatore un ingaggio tra i 4,5 e i 5 milioni netti a stagione. La ‘Vecchia Signora’ intenzionata quindi a pescare dal Manchester United per il centrocampo, ma al momento non si tratta del ‘sogno’ Pogba e di un possibile ritorno sotto la Mole del francese. C’è Matic nella lista degli acquisti di Allegri, con la Juve che farebbe sul serio per portarlo alla corte del mister livornese in estate.