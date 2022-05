CMIT TV | Milan-Investcorp, smentita clamorosa in diretta

Tiene banco la situazione tra Milan e Investcorp sulla cessione del club rossonero, alla CMIT TV arriva una smentita in diretta

Giorni delicatissimi per il Milan, che ‘gioca’ sul doppio fronte, in campo e fuori. In campionato, la vittoria dell’Inter contro l’Empoli, in rimonta, impone di proseguire nell’andatura e non distrarsi a Verona, per mantenere la vetta. Al di fuori, continua invece a tenere banco il discorso relativo alla cessione del club.

Le notizie degli ultimi giorni hanno portato novità inattese che hanno rappresentato una frenata sul fronte Investcorp. Dall’Inghilterra, sono arrivate voci sull’inserimento di Red Bird, azionista del Liverpool, per acquisire il Milan. Sono stati riferiti contatti con Elliott, arrivando dunque a ipotizzare un clamoroso e inatteso ribaltone.

Milan-Investcorp, la smentita di Fabio Bergomi: “Ecco la mossa di Elliott”

Nel corso dell’ultima diretta della CMIT TV, però, il nostro ospite Fabio Bergomi ci ha messo a parte di una smentita sugli ultimi rumours, che avrebbero una natura prettamente ‘tattica’. “Sulla situazione Investcorp, io la so diversa da quello che si sta dicendo – ha spiegato – Ero a Milano con un assistente di Galliani per lavoro e ho saputo questo: non è vero che è saltato tutto. E’ vero che Elliott vuole di più. Red Bird è stata pompata tanto, per far sì di ricevere più soldi da Investcorp. Elliott ha fatto un grande lavoro sul Milan e non vuole cederlo a qualcuno che debba ricorrere a dei finanziamenti. Non dico che si tratti di una fake news, ma è stata una precisa mossa di Elliott per accelerare la chiusura con Investcorp”. Le pratiche di cessione al fondo del Bahrain, dunque, potrebbero riprendere spedite.