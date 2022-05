Napoli, il ‘piano B’ per l’erede di Osimhen viene dalla Serie A

Il Napoli punta a chiudere al meglio la stagione, le voci sul futuro di Osimhen incombono: alternativa per sostituire il nigeriano

Tre gare alla fine della stagione per il Napoli, che vuole provare a fare filotto per assicurarsi il terzo posto, dopo aver blindato la Champions. La sconfitta della Juventus contro il Genoa fornisce la possibilità per allungare sui bianconeri, ma di fronte, oggi, ci sarà un Torino in gran forma che non vuole fare sconti.

Proprio tra le fila dei granata c’è un osservato speciale. E’ Andrea Belotti, reduce dalla tripletta all’Empoli. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe essere proprio il ‘Gallo’ una alternativa interessante per gli azzurri, in caso di partenza di Osimhen. Lo status del centravanti della Nazionale, da parametro zero, potrebbe stuzzicare i partenopei, che intanto valutano anche assalti, al momento però piuttosto difficili, per i vari Scamacca, Haller, Terrier. Su Osimhen, come raccontato da Calciomercato.it, l’interessamento di Manchester United e Arsenal è confermato, ma serve un’offerta da almeno 100 milioni per convincere De Laurentiis.