Pericolo Perisic, il grande ex tenta il colpaccio

Inter al lavoro per il rinnovo di Perisic, ma un grande ex nerazzurro tenta il colpo per soffiare il croato a parametro zero

Protagonista di una stagione super, Ivan Perisic è stato certamente uno dei punti di forza dell’Inter di quest’anno. Il croato, entrato nel suo ultimo anno di contratto, è stato uno dei migliori dell’organico nerazzurro per continuità e qualità di prestazioni.

Per questo motivo la società meneghina sta lavorando per rinnovare il contratto del croato, nonostante tutti i discorsi legati ai rinnovi saranno rimandati a fine stagione, visto che il club è ancora impegnatissimo sul doppio fronte scudetto e Coppa Italia. Le richieste del giocatore si aggirano attorno ai 5 milioni stagionali per i prossimi due anni. L’Inter si sarebbe avvicinata alle richieste dell’esterno, proponendo 4 milioni più bonus. I nerazzurri però dovranno cercare di superare l’ostacolo Atletico Madrid.

Inter, Simeone vuole Perisic: sfida lanciata

Come riferisce ‘El Gol Digital’, il club spagnolo starebbe infatti seguendo la situazione legata al giocatore croato. Perisic piace tantissimo al tecnico Diego Simeone e lo stesso allenatore sarebbe pronto a contattare il giocatore per convincerlo a sposare la proposta dei ‘Colchoneros’.

Attualmente però l’offerta proposta dalla società iberica è la stessa che mette sul piatto l’Inter, riferiscono dalla Spagna. Difficile quindi pensare che Perisic, a pari condizioni, possa decidere di lasciare Milano per trasferirsi a Madrid. Spetterà però allo stesso calciatore scegliere la migliore opzione. Nel frattempo l’Atletico è pronto a farsi sotto: l’Inter è avvertita.