Juve ‘tradita’, i tifosi stanno con Del Piero: bufera su Dybala

Paulo Dybala darà l’addio alla Juventus a fine stagione: l’Inter corteggia sempre il numero dieci, si scatena la polemica sui social

Ormai è appurato l’addio di Paulo Dybala alla Juventus, dopo la spaccatura e il divorzio consumatosi nei mesi scorsi con il mancato rinnovo del contratto.

Il prossimo 30 giugno il numero dieci argentino di libererà a parametro zero dai bianconeri, con l’Inter che segue con attenzione gli scenari sulla ‘Joya’. Nessun affondo concreto finora dei nerazzurri dell’estimatore Marotta, colui che nell’estate 2015 portò Dybala dal Palermo alla Juventus.

L’argomento Dybala divide il pubblico di fede juventina: acclamato e applaudito all’Allianz Stadium, mentre sui social il fantasista di Laguna Larga viene attaccato duramente dai tifosi della ‘Vecchia Signora’, soprattutto in caso di passaggio con la maglia dell’Inter a giugno. I sostenitori della Juve non ‘perdonerebbero’ all’argentino il trasferimento all’acerrima nemica e nelle ultime ore hanno chiamato in causa una leggenda della storia bianconera come Alex Del Piero, al contrario sinonimo di fedeltà e bandiera del club torinese.

Avreste mai immaginato Del Piero all’Inter? No? Questa è la differenza. — Alessandro (@Alessan74809959) May 4, 2022

Capisco tutto. Capisco che “è un professionista e fa quello che vuole”, sacrosanto, ma allora non trattiamolo come il figliol prodigo tradito o come l’erede morale di Del Piero. Il perché è semplice: chi dice di ispirarsi ai grandi numeri dieci della Juve, all’Inter, non ci va. — Devim Pazzire (@staielastico) May 4, 2022

Alex Del Piero stayed with Juve in Serie B after winning a World Cup.

Paulo Dybala is joining Inter because he’s petty. There are levels to being a club legend. — Nicholas DG (@nicholas_calcio) May 4, 2022

Amici. Amore e affetto per Dybala, indubbio. Ma Del Piero sta lassù e non si può paragonare.#SaròSempreAlTuoFianco — Francesco “Frank” Gavatorta (@fRa_gAv) May 4, 2022