Lo scippo di Antonio Conte: scacco matto a Inter e Juve

Antonio Conte pronto a beffare le due ex Inter e Juventus nel prossimo mercato estivo. Affare da 20 milioni di euro

Juventus e Inter si sfideranno nella finalissima di Coppa Italia dell’11 maggio all’Olimpico, rivincita della Supercoppa Italiana conquistata dalla squadra di Simone Inzaghi lo scorso gennaio.

I nerazzurri sono in corsa anche per lo scudetto nel derby tutto meneghino col Milan, mentre l’undici di Allegri ha blindato il quarto posto in campionato che vale l’accesso alla prossima Champions League. Derby d’Italia in campo ma non solo tra le due grandi rivali del calcio italiano.

Nel mirino di Inter e Juventus ci sono diversi obiettivi incrociati: da Frattesi a Bremer, passando per una vecchia conoscenza della Serie A come Leandro Paredes. Il centrocampista argentino sembra destinato all’addio al Paris Saint-Germain che non avrebbe intenzione di rinnovargli il contratto in scadenza nel giugno 2023. Il sodalizio campione di Francia lo metterebbe perciò sul mercato per non rischiare di perderlo a parametro tra un anno.

Calciomercato Juventus e Inter: irrompe il Tottenham di Conte per Paredes

Secondo ‘All About Argentina’, sarebbe concreta l’ipotesi di in cambio di maglia per l’ex Empoli e Roma, corteggiato da tempo in Italia da Juve e Inter. Inzaghi punta ad un vice Brozovic di spessore e un titolare aggiunto in mediana, mentre la ‘Vecchia Signora’ penserebbe all’affondo per Paredes se sfumassero Milinkovic-Savic e Jorginho, in cima alla lista dei desideri di Allegri.

Occhio però al corteggiamento dalla Premier League, soprattutto del Tottenham di Antonio Conte e Paratici. L’ex Ct della Nazionale aveva messo nel mirino il nazionale albiceleste già ai tempi dell’Inter e potrebbe ritentare l’assalto stavolta per portarlo in quel di Londra. Il PSG valuterebbe Paredes circa 20 milioni di euro, anche se al momento non ci sarebbero stati contatti concreti tra le sue società per la cessione del centrocampista classe ’94. Juve e Inter restano in corsa ma occhio alla ‘minaccia’ Conte.