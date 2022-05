Infortunio e nuovo guaio per Allegri: può saltare Juventus-Inter

Arriva un’altra brutta notizia in casa Juventus sul fronte infortuni: si ferma un calciatore bianconero, a rischio per la finale con l’Inter

Nuovo problema per la Juventus sul fronte infortuni. Arriva un’altra brutta notizia in vista degli ultimi impegni stagionali che vedranno protagonista la squadra bianconera. Il tecnico Massimiliano Allegri non ha potuto contare su numerosi calciatori nel corso dell’annata e ora è probabile che debba fare a meno anche di Luca Pellegrini.

Il terzino ha rimediato una distorsione alla caviglia, dopo un duro contrasto di gioco con Morata avvenuto nell’allenamento odierno. L’ex Roma ha avuto la peggio, uscendo dal campo sofferente e zoppicante. Da escludere, al momento, una sua presenza nella prossima gara di campionato col Genoa. Il laterale, inoltre, è a rischio per l’importantissima finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma mercoledì 11 maggio.

Si ferma Pellegrini: a rischio per Juventus-Inter

Non sarà certamente contento il mister livornese di questa notizia, a maggior ragione considerando che con la ‘Beneamata’ non avrà a disposizione lo squalificato De Sciglio. Le condizioni di Pellegrini andranno, dunque, valutate nei prossimi giorni, in attesa di capire effettivamente quando potrà riaggregarsi al gruppo.