CM.IT | Assalto a Bernardeschi: ecco come stanno le cose

Federico Bernardeschi è alla Juventus dall’estate 2017. Per il suo cartellino i bianconeri investirono circa 40 milioni di euro

Bernardeschi voleva e vuole ancora restare alla Juventus. Oggi a Torino c’è stato un incontro col suo agente Pastorello in cui si è sicuramente affrontato l’argomento futuro.

E’ noto che i bianconeri intendano abbassare il monte stipendi, proprio sotto questo aspetto si potrebbe giocare la partita tra lo stesso Pastorello e la dirigenza bianconera. Ma dato che manca solo un mese e mezzo alla scadenza del contratto, ecco che diventano sempre più insistenti i rumors che accostano a questa o a quella squadra il classe ’94 di Carrara.

L’ultima chiama in causa la Lazio di Sarri, tecnico che Bernardeschi ha già avuto proprio alla Juve, e parla addirittura di un affondo da parte dei biancocelesti. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it, però, smentiscono che la società presieduta da Lotito si sia mossa in maniera concreta per provare a mettere sotto contratto il 28enne che, ricordiamo, gode della stima di Max Allegri. Per il futuro di Bernardeschi, comunque, non va al momento esclusa nessuna ipotesi, dal rinnovo in extremis con la Juve fino all’addio per un club estero oppure per un altro club di Serie A. Di certo le prossime settimane saranno quelle della verità, del dentro o fuori con ‘La Vecchia Signora’.